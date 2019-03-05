Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenku

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