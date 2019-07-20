Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir."

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