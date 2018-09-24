Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gençler zahmetsiz rahmet olmaz. Şikayet etmek, adaletsizlikleri zulümleri eleştirmek kolaydır. Zor olan tüm bu sorunların aşılabileceği inancıyla düşündüklerimizi hayata geçirmektir. Zor olan eleştirdiğimiz sorunların çözümü hususunda küçük de olsa adımlar atabilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delebilecek bir mum yakmaktır.

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

TÜRKEN, uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten önemli projelere imza attı.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor.