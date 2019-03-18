Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik.18 Mart 2019 Pazartesi 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik.
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