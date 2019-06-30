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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."

30 Haziran 2019 Pazar 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."
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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:16
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