Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimd

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