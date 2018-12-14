Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

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14 Aralık 2018 Cuma 18:02
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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