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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır.

Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu36 dk önce
    başkan sen ilim sahibi birisin Allah kafirleri dost edinmeyin diyor bunlara güven olmaz bir gün önce böyle birgün sonra şöyle konuşurlar
  • İntertiumİntertium43 dk önce
    By kırmızı turp ile görüşüp duracak tabi başka nörecekti
  • HadHad48 dk önce
    Reis üç beş saat önce Türkiyeyi tehdit eden Trump'a "HADDİNİ" bildirmiş.!!!
  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    Reis kesinlikle tramp'a Ya sen ne geveze adammışsın demiştir
  • nostaljinostalji1 sa önce
    yakında dost ve müttefik Abd ie Suriye konusunda anlaştık derler . Biz eminiz.bundanRahip Johnson olayında da öyle olmuştu. Abd ye meydan okumak ve sonra altlan almak AKp hükümetinin genel taktiği. Belkide Seçim için anlaşılmış olantaktik senaryolardır bunlar Kimbilir. Ekonomik olarak zaten batmış ve müflis bir politikayı hala ayakta tutmak istemektedirler. Birilerinin CHP ye dediği gibi. Hayatları yalan olmuş hayatları....

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