Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Troya Müzesi, bizim Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nin ardından helikopterle Troya Ören Yeri'ne geçti.

Konuşmasına Troya Müzesi'nin açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, 10 gün önce açılışını yaptıkları Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin ardından bugün de tarihe sahip çıkma noktasında önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Erdoğan, "Troya Müzesi, bizim Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır." diye konuştu.

Bu yönde şimdiye kadar Çanakkale ve yarımada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu bölgenin kadim tarihini kapsamlı, hassas, itinalı ve sabırlı bir çalışmayla tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık." şeklinde konuştu.

Erdoğan, on binlerce şühedanın koyun koyuna yattığı Çanakkale Şehitliği'ni bakımsızlıktan kurtarmak için başbakanlığının ilk döneminden itibaren büyük bir gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Allah'a hamdolsun sonunda Çanakkale'de bir asır önce yazılan destanın ruhuna, manasına ve önemine uygun bir hüviyete kavuşturduk. Şehitliğin ülkemizin dört köşesinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği, görünce gurur duyduğu bir çehreye kavuşmasını sağladık." dedi.

Şehitlikler kadar müzelerin de milletin tarihinin aynası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu, her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale'den Mardin'e, Antalya'dan Trabzon'a, Çorum'a, Niğde'ye kadar her bir şehrimiz tarih boyunca farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek siyasetçisinden sanatçısına, çiftçisinden esnafına, tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak son 17 yılda bu alanda gerçekten büyük çaba harcadıklarının altını çizerek, "Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002 yılında müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018 yılında 28,2 milyona ulaştırdık." bilgilerini paylaştı.

Birçok arkeolojik kazıya kaynak aktararak yer altındaki medeniyetleri yer üstüne çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, 2002 yılında 57 olan Türk kazılarının sayısının şu anda 122'ye ulaştığını, gelecekte bu sayının daha da artacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserleri tekrar ait oldukları yere geri getirmenin mücadelesini de verdiklerini bildirerek, "Açılışını yapacağımız Troya Müzesi tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel biçimde taşıma çabamızın son örneğidir." şeklinde konuştu.

Troya'nın 5 bin yıllık geçmişiyle UNESCO tarafından 1998 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerinden olduğunu belirten Erdoğan, 2018 yılını "Troya Yılı" ilan ederek yurt içinde ve dışında Troya'nın daha iyi tanıtılmasını sağladıklarını vurguladı.

İnşasına 19 Nisan 2013'te başlanan müzeyi, toplam 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, müzede 52 açık, bin 712 de kapalı teşhir olmak üzere toplam bin 764 eserin sergisinin yapılacağını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Böylece hem burada yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkanına kavuşturuyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen birçok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür Bakanlığımızın bu süreci hassasiyetle takip ederek Troya Müzesi'ni daha da zenginleştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müzenin Türkiye'ye ve Çanakkale'ye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunanları tebrik etti.

Erdoğan, "Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Troya Müzesi'nin "Çanakkalemize, ülkemize, milletimize tüm insanlığa hayırlı olsun." diyerek açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, müzeyi gezdi, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.