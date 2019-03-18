Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.18 Mart 2019 Pazartesi 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır.
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