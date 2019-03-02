Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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