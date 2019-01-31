Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Böylec

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