0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosu, müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği "Hedef 2023" marşını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdi - Koroyu alkışlayan ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, öğrencilere kenevir tohumundan üretilen bez torba içinde Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.

Erdoğan, Tokat temasları kapsamında partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Daha sonra Karşıyaka Ortaokulu'na geçen Erdoğan, burada okul yöneticileri tarafından karşılandı. Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Erdoğan, ardından müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.

Koroyu alkışlayan ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere kenevir tohumundan üretilen bez torba içinde Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti.

Erdoğan, "Bunu yıkayıp yıkayıp annelerimiz torba verirdi bize. Biz de gider, pazardan alışverişimizi yapardık. Şimdi ben de size bu doğal torba içerisinde bu çok güzel, çok kıymetli, önemli, benim adeta ilham kaynağım olan kitabı hediye ediyorum. Kitabı okuduğunda ufkunuz değişecek, hayata bakış açınızın değişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:00
  1. "Hedef 2023" marşı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü
    1. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 ölü
    2. 6 evde yıkılma tehlikesi
    3. Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı
    4. Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı..
    5. Yeni bir partiyi kim kurdu |..
    6. AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç..
    7. Ali Koç stada giriş yaptı
    8. Komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili..
    9. UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos..
    10. C vitamini almak için ne yapmalı? C..
    11. Tanzimde bakliyat satışı başlıyor!..
    12. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    13. Ormanda ölü balina bulundu!
    14. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta..
    16. İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden..
    17. Cezayir Başbakanından ülkedeki..
    18. Beşiktaş-Fenerbahçe Canlı |..
    19. “Milletimiz yerli ürünleri öncelikli..
    20. Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı
    21. Almanya'da CDU, DEAŞ'lıları..
    22. "Uygur Türkleri çeşitli devletler..
    23. Kemal Karpat-Erdoğan görüşmesinin..
    24. Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
    25. Beşiktaş-Fenerbahçe
    26. Kadıköy'deki taksici cinayeti
    27. Taksici cinayetinde 2 tutuklama
    28. Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
    29. Milli para atletten gümüş madalya
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler