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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

TOKAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Ozan Balcı tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:49
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
  2. Tokat Valiliği
  3. ziyaret

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