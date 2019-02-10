Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet n

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