Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."

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