Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız."

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