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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi."

03 Şubat 2019 Pazar 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 20:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Konya _İhanetKonya _İhanet22 dk önce
    Türkiye cumhuriye devletini terör örgütü pkk yönetir.Darbe bildirisi okuyan darbe cuntası vali aydın nezih doğanı vali muammr erolu emniyet müdürlerini atar TC devleti bizim elimizde diyen teörör örgütü öcalanın yerine geçen fuatavni adıyla tanınan k.vadisi pusunu zazamuzosudur başbakanyine darbe cumhurbaşkanı tüm siyaslerden sorumlu emrinde davutoğlu hükümeti olan darp cebir işkence yapanlar silah dayayıp derdes edenlr işkence yapan darp edip darbe bildirisi okuyan himmet çetesi sahte belge ile finans sağlayanalr sahte seçimler sahte hükümetler sahte cumhurbaşkanı agülü dikmişler ermeni kürt çeteleri.ağzıma silah dayayanlar emrinde davutoğlu hükümeti başbakanda konyada cumhurbaşkanı ülkeyi terör örgütü cia mossd casusları tek elden yönetirdevleti edirneden hakkiye yıktılar siyasttekiler temcilci onların yönetme yetkisi yoktur.yahudi mesihçilik haçlılar haçlı ismini uygun gülü haçlı ismine uygun davutoğlunu ve diğerlerini bu ülkede can güvenliğine kim bakar.tabili pkktabiki terör örgütleri ortada ne vatan nede bayrak kaldı.dinleri evangelist haçlılar.haraca doymazlar

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