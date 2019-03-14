Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı."
14 Mart 2019 Perşembe 15:37
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