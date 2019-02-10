Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır."

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