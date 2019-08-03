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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Temeli atılan) Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum."

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Temeli atılan) Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum."
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:48
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