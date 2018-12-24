Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i doğum günü vesilesiyle tebrik etti.

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24 Aralık 2018 Pazartesi 14:37
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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:37
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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