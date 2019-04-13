Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek tipçi dayatmalarına karşı imam hatipler, milletimizin öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek için öne çıkmış, bunu da başarmıştır."
13 Nisan 2019 Cumartesi 12:11
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