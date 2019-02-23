Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim satış) Bu adımı attık ve fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü, 31 Mart’a kadar bu süreç böyle devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Patatesler, soğanlar depolanıyordu. Üreticiden 2-3 TL’ye alınırken, vatandaşıma 8-10 TL’ye geliyordu. Bu adımı attık ve fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. 31 Mart’a kadar bu süreç böyle devam edecek. Bundan özellikle bu zincir marketler rahatsız oluyorlar. Bizim bir görevimiz var o da denetimdir. Fırsatçılara dersini vermemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı CNN TÜRK’te Hande Fırat ve Hakan Çelik’in sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü’nde yapılan canlı yayında, "HDP, Güneydoğu’da aday gösteriyor. Onun aday gösterdiği yerde CHP, İYİ Parti aday gösteriyor mu? İYİ Parti’nin aday gösterdiği yerde HDP, CHP aday gösteriyor mu? İzmir aynı durumda. Mersin’de Adana’da durumlar aynı. Birinin olduğu yerde bir diğeri yok. Bazı yerlerde hesap şaşırması oluyor, buna girmedikleri oluyor. Olay çok daha ileri gidiyor. Pensilvanya’nın talimatları, Kandil’in talimatları var. ’Güneydoğu’da Doğu’da kendi adaylarımızı destekleyeceğiz ama Batı’da AK Parti’nin MHP’nin kazanmaması için biz aday göstermeyeceğiz’ diye çok açık net kendi ekranlarından da bunu dinledik. Bundan sonra da terörle mücadelede aynı ruh ile devam edeceğiz. Bu tür şeylerde Kandil’de Pensilvanya’da iletişim ağları kesilmiş değil. Yeri geliyor Pensilvanya bunlarla koordine vaziyette. Bunların siyaset etme anlayışını etkiliyor. Aynı şekilde Kandil de verdiği mesaj ve isimlerle bunları etkiliyor. Nerede aday çıkaracağız, çıkarmayacağız bunu belirleme noktasında kalıyor" şeklinde konuştu.

"Bay Kemal neden FETÖ ile aynı ifadeleri kullanıyor?"

Kontrollü darbe tartışmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tutarı hiç olmayan ’kontrollü bir darbe girişimidir’ diyor. (Kılıçdaroğlu) Bu kontrollü bir darbe girişimi ise senin 7 Ağustos’ta Yenikapı’da ne işin var? Neden geldin? Seni o kadar sıkıştırdılar ki Yenikapı’ya geldin. Gece 01.15’te Atatürk Havalimanı’na iniyorum sen ise 23.15’te iniyorsun, FETÖ kontrolündeki tanklar içinden geçip Bakırköy’e gidiyorsun. Bay Kemal’in kullandığı bu sözü, FETÖ elebaşısı da aynı sözü kullandı. 16 Temmuz’da ’kontrollü darbe’ dedi, orada kendisi açığa çıktı. Bunu ilk önce FETÖ kullandı daha sonra da o kullandı. Bay Kemal kendini bununla güvence altına almak istedi ama alamadı. Havalimanından kaçışı görüntülendi. Bay Kemal neden FETÖ ile aynı ifadeleri kullanıyor? Çok ciddi açıkları var. Tüm hayatı yalan ve iftira üzerine kurulu olduğu için bunlardan kurtulamıyor" diye konuştu.

Ekonomiye değinen Erdoğan, "Bankacılık sistemimiz sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. BDDK bu yıl sorunlu kredi oranının yüzde 6 olacağını söylüyor. Nereye düştüğü göstermesi açısından bu da önemli. Sektörlerin genelinde bu oran en kötü senaryoda bile çift haneye ulaşmayacak. Bankacılık bu konuda iyi durumda" dedi.

"Fırsatçılara dersini vermemiz lazım"

Tanzim satışlar hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan özellikle bu zincir marketler rahatsız oluyorlar. Buradan bir açıklama yapayım. Biz nereden bu işe girdik, patates, soğan, sivri biber, patlıcan gibi. Bundan dolayı işe girdik; patatesler, soğanlar depolanıyordu. Üreticiden 2-3 TL’ye alınırken, vatandaşıma 8-10 TL’ye geliyordu. Çarşı pazara arkadaşlarımızı gönderdiğimizde doğru olduğunu gördük. Zincir marketlerde bunun çok daha üst düzeyde olduğunu gördük. AK Partili belediyelerle bu işe girelim dedik. Bu çadırlarda vatandaşlarımıza bu adımı atalım dedik. Bu adımı attık ve fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. 31 Mart’a kadar bu süreç böyle devam edecek. Ama zincir marketlere ne oluyor, neden rahatsız oluyorsunuz? Siz 250-300 çeşit ürün satıyorsunuz. Neden rahatsız oluyorsunuz? Biz et kıymaya girmedik. Bir ara kıyma 35 TL’ye çıktı. Biz ithale girince fiyat 28 TL’ye düştü. Biz devletsek bu zulmü ortadan kaldırmalıyız. İcabında biz 81 ilde bunu yaygınlaştırırız. Biz devlet olarak bizim piyasada ne işimiz var? Bizim bir görevimiz var o da denetimdir. Fırsatçılara dersini vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, otomotive teşvik konusunda ise şunları söyledi:

"İç pazarı tekrar hareketlendirmek için BDDK kredi kartları ile ilgili bir açıklaması oldu. Taksit sınırında vadenin uzatılması konusunda açıklaması oldu. Bu ciddi manada tüketiciyi rahatlatacaktır."