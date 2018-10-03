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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Harekete geçtiler

Türkiye’nin şefkat eli bu kez de deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya’ya uzanacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Harekete geçtiler

Kızılay, Sulawesi Adası'nda geçen cuma günü meydana gelen ve bin 347 kişinin hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgeye gıda, giyecek, ilk yardım, çadır ve çeşitli yaşamsal ürünlerin bulunduğu 'yardım kargo uçakları' gönderiyor. Kızılay, ilk etapta organize ettiği yardım malzemelerinden oluşan yardım kargosu dün gece Endonezya'ya ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından stokları ve gönüllülerinin destekleri ile insani dramın yaşandığı ülke için kolları sıvayan Kızılay, hem maddi hem de manevi destek verecek. Gönüllüler, felaket bölgesinde ilk yardımda bulunacak, yaraları saracak ve Türkiye'nin şefkatini taşıyacaklar. Bu kapsamda çocuk maması, süt tozu, bisküvi, çadır, battaniye, ilk yardım malzemeleri, giyecek, yüksek kalorili gıdalardan oluşan 30 tonluk insani yardım malzemesi Endonezya'nın Palu şehri için yola çıktı. Kargo uçağı ile bölgeye gönderilen yardım malzemeleri, binlerce afetzedenin yarasını saracak. Kızılay, gönderdiği personel ile hem psikolojik hem de genel sağlık desteği verecek.

İÇME SUYU VE GIDA YOK

Bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor. Tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, yardımları bekliyor. Palu ve depremin etkili olduğu Donggala bölgesi civarında yakıt bulunamıyor. Benzin ihtiyacı bölge dışından getirilerek karşılan maya çalışılıyor. Elektriklerin olmadığı bölge genelinde, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor.

KİLİSEDE 30 CANSIZ BEDEN

Palu kentinde, deprem sonrası yaşanan toprak kaymasında çamura gömülen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaşıldı. Diğer taraftan Balaroa bölgesinde 200 ailenin yaşadığı yerleşim yeri tamamen yıkılırken şu ana kadar sadece 7 kişinin cesedi bulundu. Bir otelin enkazında da 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
  1. endonezya
  2. deprem
  3. tsunami

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