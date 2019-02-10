Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını gezdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti. İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.

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