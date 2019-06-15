Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan ayrıldı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile Duşanbe'den ayrıldı

DUŞANBE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından, Zirve'ye katılan devlet başkanlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'ndan Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Duşanbe'den ayrıldı.

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