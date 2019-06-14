Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a hareket etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntülerine ilişkin, "Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Erdoğan, "31 Mart yerel seçimlerin ardından 2 Nisan'da İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve iki hakim, mesai saatinin bitiminden sonra adliyeye gidiyor ve onların adliyeye gitmesinin ardından 5 dakika sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bir heyet adliyeye giriş yapıyor ve 7 ilçede halihazırda yapılan oy sayımıyla ilgili itirazda bulunuyorlar. O itiraz kabul ediliyor o gece. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O hakimlerle ilgili bir soruşturma olacak mı?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevini yaptınız ve süreci takip noktasında da en isabetli kararı bundan sonra verecek olan YSK'dır. Artık kim kimle el ele kol kola dolaşıyor, kim kiminle nerede görünüyor bunları da bütün görsel medyada yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa ben diyeceğim ki şunu yaptım yaparım ama bu benim ilgi alanım değil. İlgi alanı olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Sizler de medya olarak burada gerekli olan görüntülemeyi her şeyi yaptınız. Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır."

- "Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonundaki görüntülerini izleyip izlemediğinin sorulması üzerine ise Erdoğan, şunları aktardı:

"Değerli arkadaşlar, izledim. Biliyorsunuz valiler Başkanların o ildeki nesidir? Temsilcisidir ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii Vali Bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki Vali Bey, şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir ama bunda da artık medya yazılı, görsel, hepsi bilgileri aktarıyor ve bana gelen bilgiler, 'Şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum' gibi bir yaklaşımı ki bu zaten çok çok büyük bir olgunluk ama bu işin tabii arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki Belediye Başkan Adayı olarak henüz bu devleti tanımamış. Devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler oraları kullanma hakkını sahiptir, değildir bunları bilmiyor. Tabii bundan dolayı da bu tür hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç, önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak?"

- "Halkla buluşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez"

"Bu seçim döneminde miting yapmayacağınız şeklinde yorumlar var. Bu yorumlar doğru mu?" şeklindeki soruya ilişkin ise Erdoğan, "Şu ana kadar bu kısa sürede özellikle de Belediye Başkan Adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bunu da yine biz arkadaşlarla aramızda değerlendirmelerini yapıyoruz ve önümüzdeki hafta içerisinde bu tür planlamalar yapılıp ve halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız. Halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki biz ramazan boyu itibarıyla de zaten birçok organizasyonları yaptık, gerçekleştirdik ama şimdi de halkla buluşmalar şeklinde bazı çalışmaları artık son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlar çalışmayı yapıp bize de onlar nasıl bir yol verirlerse ona göre süreci devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Amerika sözünde durmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç Mutabakatı'nın 1. yılını geride bıraktık. 1 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Münbiç'le alakalı maalesef tabii stratejik ortağımız Amerika sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olmaması bizim oradan tamamen elimizi eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Biz, Münbiç'le ilgili bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz. İşte Tel Rıfat'ta aynı şekilde, İdlib'de aynı şekilde ve görüşmeleri Milli Savunma Bakanımız muhataplarıyla, Dışişleri Bakanımız muhataplarıyla, istihbarat muhataplarıyla yapıyor. Burada durmak, çekilmek diye bir şey yok ama verilen sözler ne yazık ki tabii yerine gelmedi, gelmiyor ama biz oraları kesinlikle bırakamayız. Münbiç'ti, Fırat'ın doğusuydu, buralar üzerindeki çalışmalarımızı aynı titizlikle devam ettiriyoruz, ettireceğiz."

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