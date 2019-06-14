Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a hareket etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce açıklama yaptı.

Bakanlar ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin de seyahatte yer alacağını ifade eden Erdoğan, bu yılki zirvenin güvenli ve daha müreffeh bir Asya'da güven artıcı önlemler konferansı bölgesi için ortak vizyon temasıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Erdoğan, zirveye katılan devlet başkanlarıyla iş birliği mekanizmalarını güçlendirmenin yollarını yollarını arayacaklarını dile getirerek, küreselleşmenin etkisiyle dünyanın hiçbir bölgesinin diğer kesimlerde yaşanan gelişmelerden ayrı olmadığını söyledi.

Bu çerçevede dış politikada etkin çok taraflılığın ayrı bir önem kazandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birçok soruna ancak dayanışma içinde birlikte hareket ederek çözüm sağlanması mümkündür. İş birliği ve birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, bölgesel refahın artırılması açısından da elzemdir. Bu bağlamda Asya bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarı da ülkemiz bakımından önem taşıyor. Kurucu üyesi olduğumuz Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nı bu temelde faydalı bir diyalog formu olarak görüyoruz. Bu sürecin Asya'da barış ve istikrar için ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyorum. Konferans 1993'te kurulduğundan bu yana kurumsallaşmış, üye sayısını artırmış, temsil kabiliyeti yüksek bölgesel bir foruma dönüşmüştür. Konferans, ülkemizle birlikte 27 ülkeyi bir araya getiriyor. 8 ülke ve 5 uluslararası kuruluş da gözlemci statüsüne sahip. Türkiye konferansın 2010-2014 yıllarındaki dönem başkanlığını başarıyla yürütmüştür. Hali hazırda yeni sınamalar ve tehditler alanında koordinatör görevini deruhte ediyoruz. Üye ülkeler arasında iş birliğinin derinleştirilmesi, konferans bağlamındaki temel önceliklerinden biri olacaktır."

Erdoğan, zirve kapsamında bazı üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaklarını ve Duşanbe Zirvesi'nin verimli geçeceğine inandığını aktararak, alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

- Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını

Erdoğan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pazar günü gerçekleşecek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınını izleyip izlemeyeceği ve yayın gerçekleşmeden önce kendisinin fikirlerinin alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda görevlendirilenlerin ön hazırlıkları gayet iyi şekilde yaptığını söyledi.

Erdoğan, her iki taraftaki görevlilerin bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü müşterek bir çalışma yaparak belirlediğini dile getirerek, yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olduğunu, oradan da kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkanını yakalayacağını kaydetti.

Sadece Türkiye'de İstanbul'un yayını izlemeyeceğini, tüm ülkenin bu müzakereyi, tartışmayı izleme imkanı olacağını vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un sadece kentte yaşayanlara hitap eden bir yer olmadığını, İstanbul'un adeta 81 vilayetin özeti olduğunu ifade etti.

Pazar akşamki yayını izleyenlerin Sivas'tan, Kastamonu'dan, Tokat'tan, Giresun'dan, Trabzon'dan buradaki hemşehrisini arayarak tartışmayı aralarında müzakere edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." şeklinde konuştu.

(Sürecek)



