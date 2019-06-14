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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etti

14 Haziran 2019 Cuma 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere saat 17.10'da "TC TRK" uçağıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Duşanbe'ye hareket etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:13
  1. AİGK
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Duşanbe

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