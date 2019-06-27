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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapis

27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapis
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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:33
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