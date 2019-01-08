0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır."

08 Ocak 2019 Salı 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Beytullahim'deki Yahudi yerleşim birimini genişletecek
    1. İsrail Beytullahim'deki Yahudi..
    2. Gençlerin tehlikeli kar eğlencesi
    3. Üniversite öğrencisinin öldüğü kaza..
    4. İmamoğlu, Çocuk Gündüz Bakımevi'nin..
    5. "İzmir'de kenti yaşanabilir kılan..
    6. Anayasa Mahkemesinden "kızamık aşısı"..
    7. İstanbul'da hastane duvarı çöktü!
    8. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    9. "Yasa önerdiğimiz şekilde geçerse..
    10. Hindistan'da İranlı bankaya faaliyet..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa'da sarı..
    12. Burhan İnce kimdir? Burhan İnce öldü mü?
    13. Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı..
    14. Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
    15. Kayseri'de sahte evrak operasyonu
    16. C. Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'e..
    17. Hürkuş göreve hazır! Türkiye'nin..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de,..
    19. Elektrik faturalarını devlet mi..
    20. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...