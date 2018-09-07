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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de elimizi taşın altına koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki Üçlü Zirve'nin Suriye'de yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramak olduğunu belirterek, "Yangını söndürmek için elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de elimizi taşın altına koyuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanive Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında üç lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvelerin, Suriye'de gelinen noktanın muhasebesini yapmak ve ileriye dönük adımların tespiti bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bugün burada bulunma sebebimiz, yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramaktır." dedi.

"Biz başkaları gibi geriye yaslanıp yangını seyretmek yerine onu söndürmenin yollarını arıyor, bunun için elimizi taşın altına koyuyoruz."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için tedbir almalıyız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifiyle bütün taraflara silahları bırakma çağrısında bulunduk." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:43
  1. idlib
  2. suriye
  3. zirve
  4. ruhani
  5. putin
  6. Anadolu Ajansı

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