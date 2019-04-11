Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı

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