Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."
31 Mayıs 2019 Cuma 21:38
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