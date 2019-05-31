0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."

31 Mayıs 2019 Cuma 21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı
    1. TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı..
    3. "ABD'de yasa dışı göçmenlerin kaldığı..
    4. Türk ve mülteci aileler, kaynaşma..
    5. Çanakkale’de bayrak yakma iddiası
    6. Irak’tan Trump’ın İran’a attığı adıma..
    7. Bariyere altına giren otomobilin..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    9. "Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım"
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Afganistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide..
    16. Rus uzmandan çarpıcı analiz: ABD geri..
    17. Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici..
    18. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi..
    19. Somali'deki AMISOM'da asker sayısı..
    20. Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde..
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı