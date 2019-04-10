Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor."

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