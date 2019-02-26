Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak."
26 Şubat 2019 Salı 23:10
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