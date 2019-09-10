Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal

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