Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile telefonla görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maithripala Sirisena'ya ülkesindeki menfur terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ülkesindeki menfur terör saldırısı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile telefonla görüştü. Sirisena'ya ülkesindeki menfur terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdiğini anımsatan Erdoğan, ayrıca kendisini bizzat arayarak acılarını paylaşmak istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, insanları alçakça hedef alan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınadığını ve en sert biçimde lanetlediğini kaydetti.

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