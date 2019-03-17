Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz.17 Mart 2019 Pazar 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz.
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