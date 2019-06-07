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Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Doğu Akdeniz'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz"- "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler"- "Özelikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli"- "(Af konusu) Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız"

07 Haziran 2019 Cuma 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Camiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bundan sonra seçim çalışmalarıyla ilgili programının nasıl olacağına yönelik soru üzerine, Cumhurbaşkanı olarak öncelikle makama yönelik kişisel görevlerinin dışında bu kampanya süreci içinde de organizasyon heyetinin kendilerine yüklediği bazı görevlerin olduğunu ve onları yerine getireceklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çalışmaları, gayretlerinin olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütün parti teşkilatımızın şu anda yapmakta olduğu çalışmalar var. İnanıyorum ki özelikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız İstanbul dışındaki, diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içinde ve şu an o illerdeler. İllerden bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar ve onların dönüşüyle en az kayıpla inanıyorum ki İstanbul'da, sandıklarda seçmenimiz ful olarak görevini yerine getirecektir. Biz de bunları İstanbul içindeki hemşehrilerimizi de teşvik edeceğiz."

İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmenlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Onu minimize etmek, hatta onu inşallah sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli." dedi.

- "Netleşince kamuoyuyla paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin petrol için Doğu Akdeniz'de bazı Amerikan şirketleriyle anlaştığı söyleniyor. Türkiye'nin tutumu nedir bu konuda?" sorusu üzerine, şu anda münhasır ekonomik bölgelerde özellikle Kuzey Kıbrıslıların, Türk soydaşların haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Bunun için de şu anda yeni alınan sondaj gemileri ve arama noktasındaki gemilerin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların da çalışmaları var. Onları korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın, hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var. Diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var. Buralar üzerinde de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz."

Erdoğan, yeni af yasasının ne zaman çıkacağına ilişkin soruya, "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız." karşılığını verdi.

- Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında kendisine seslenen "Reisim seninle fotoğraf çektirmek istiyoruz." diyen vatandaşları kırmayarak, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan geldiğini söyleyen bir vatandaşa nereden geldiğini sordu. Vatandaş da "Sultanbeyli" yanıtı verdi. Çocukların bayramlaşmak için geldiğini söyleyen vatandaşı kırmayan Erdoğan, 2 çocukla poz verdi.

Erdoğan, elini öpmek isteyen bu vatandaşa, "El öptürmem" diyerek izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. af
  2. cuma
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Hz. Ali Camisi
  5. Kıbrıs
  6. Namaz
  7. seçim

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