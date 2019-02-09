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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık."

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:56
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