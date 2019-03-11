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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."

11 Mart 2019 Pazartesi 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:03
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