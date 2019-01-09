Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."

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09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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