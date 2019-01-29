Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerin
29 Ocak 2019 Salı 14:53
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