Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar bölgesindeki madenler) Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerin

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