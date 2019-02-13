Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar."

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