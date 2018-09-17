Erdoğan çalışma ziyareti için Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek, burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC CAN" uçağıyla saat 12.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer uğurladı.

BAKANLAR DA GİTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'ye gitti.

Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Soçi'ye giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.