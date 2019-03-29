Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size ’Biz tapu dağıtacağız’ der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez.29 Mart 2019 Cuma 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size ’Biz tapu dağıtacağız’ der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı.”
YORUM YAZ