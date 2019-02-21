Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz."

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