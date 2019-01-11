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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."

11 Ocak 2019 Cuma 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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